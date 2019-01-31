Легкоатлетка Левченко попала в призеры соревнований в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В рамках легкоатлетического турнира "Internationales Springer-Meeting Cottbus" в Котбусе (Германия) успешно провела выступления Юлия Левченко, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Прыгунья в высоту Левченко вернулась на уютную и заполненную зрителями арену Коттбуса в статусе действующей победительницы соревнований. Все высоты, включая 1,96 м, она преодолевала с первой попытки. И только на 1,98 метров планка не устояла. Как следствие - третья позиция.
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17-летняя Ярослава Магучих заняла четвертое место. Ей покорилась с третьей попытки отметка в 1,96 м.
Победила с рекордом соревнований Мария Ласицкене (2,02 м). Айринэ Пальшите из Литвы вторая (1,98 м).
Отметим, что в соревнованиях по прыжкам с шестом в третий раз подряд победителем стал поляк Петр Лисек (5,85 м).