Українську легкоатлетку нагородили щорічним призом за "Fair Play"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа отримала відзнаку під час щорічної церемонії нагородження Європейської легкої атлетики (ЕА) "Golden Track", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
Прищепі в Лозані вручили спеціальну нагороду ЕА "За чесну гру" (Fair Play Award).
Українка отримала нагороду за свій вчинок по відношенню до суперниці Рені Айкенс. Вже на фінішній прямій та впала. Наталія, завершивши дистанцію, повернулася до бельгійки, допомогла їй піднятися і таки перетнути фінішну лінію.
Нагадаємо, що Прищепа входила до числа кращих легкоатлетів України за підсумками серпня.