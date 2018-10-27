Украинскую легкоатлетку наградили ежегодным призом за "Fair Play"

Прищепе в Лозанне вручили специальную награду ЕА "За честную игру" (Fair Play Award).

Украинка получила награду за свой поступок по отношению к сопернице Рени Айкенс. Уже на финишной прямой та упала. Наталья, завершив дистанцию, вернулась к бельгийке, помогла ей подняться и таки пересечь финишную линию.

Напомним, что Прищепа входила в число лучших легкоатлетов Украины по итогам августа.