Украинскую легкоатлетку наградили ежегодным призом за "Fair Play"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа получила награду во время ежегодной церемонии награждения Европейской легкой атлетики (ЕА) "Golden Track", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Прищепе в Лозанне вручили специальную награду ЕА "За честную игру" (Fair Play Award).
Украинка получила награду за свой поступок по отношению к сопернице Рени Айкенс. Уже на финишной прямой та упала. Наталья, завершив дистанцию, вернулась к бельгийке, помогла ей подняться и таки пересечь финишную линию.
Напомним, что Прищепа входила в число лучших легкоатлетов Украины по итогам августа.