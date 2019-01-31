Легкоатлетка Левченко потрапила до призерів змагань у Німеччині

Стрибунка у висоту Левченко повернулася на затишну і заповнену глядачами арену Коттбуса у статусі діючої переможниці змагань. Усі висоти, включно з 1,96 м, вона долала з першої спроби. І лише на 1,98 метрів планка не встояла. Як наслідок – третя позиція.

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17-річна Ярослава Магучіх посіла четверте місце. Їй підкорилось з третьої спроби позначка в 1,96 м.

Перемогла з рекордом змагань Марія Ласіцкене (2,02 м). Айріне Пальшите з Литви друга (1,98 м).

Зауважимо, що у змаганнях зі стрибків з жердиною утретє поспіль переможцем став поляк Пьотр Лисек (5,85 м).