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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Легкоатлетка А.Шух установила мировой рекорд в многоборье среди юниоров

Легкоатлетка А.Шух установила мировой рекорд в многоборье среди юниоров

Киев • УНН

 • 8732 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. На командном чемпионате Украины по легкой атлетике, который прошел в Запорожье, многоборка Алина Шух установила мировой рекорд в своей возрастной группе, передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

17-летняя спортсменка улучшила личный рекорд сразу в трех дисциплинах и набрала в сумме 4550 очков. В трех из пяти дисциплин наша соотечественница установила личные рекорды.

Отмечается, что А.Шух уже имеет "бронзу" юношеского чемпионата мира и "золото" юношеского чемпионата Европы, и поставила перед собой в этом зимнем сезоне целью пробиться на свой первый в карьере большой взрослый международный старт - чемпионат Европы в помещении.

Напомним, для того, чтобы 3-5 марта посоревноваться в Белграде (Сербия), украинской многоборке нужнонужно было показать в зимнем сезоне результат из топ-8 европейского письма. А.Шух удалось это сделать.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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