Легкоатлетка А.Шух установила мировой рекорд в многоборье среди юниоров

17-летняя спортсменка улучшила личный рекорд сразу в трех дисциплинах и набрала в сумме 4550 очков. В трех из пяти дисциплин наша соотечественница установила личные рекорды.

Отмечается, что А.Шух уже имеет "бронзу" юношеского чемпионата мира и "золото" юношеского чемпионата Европы, и поставила перед собой в этом зимнем сезоне целью пробиться на свой первый в карьере большой взрослый международный старт - чемпионат Европы в помещении.

Напомним, для того, чтобы 3-5 марта посоревноваться в Белграде (Сербия), украинской многоборке нужнонужно было показать в зимнем сезоне результат из топ-8 европейского письма. А.Шух удалось это сделать.