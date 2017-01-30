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Легкоатлетка А.Шух встановила світовий рекорд у багатоборстві серед юніорів

Київ • УНН

 • 8732 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На командному чемпіонаті України з легкої атлетики, який пройшов у Запоріжжі, багатоборка Аліна Шух встановила світовий рекорд у своїй віковій групі, передає УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

17-річна спортсменка поліпшила особистий рекорд відразу в трьох дисциплінах і набрала в сумі 4550 очок. В трьох з п’яти дисциплін наша співвітчизниця встановила особисті рекорди.

Зазначається, що А.Шух вже має "бронзу" юнацького чемпіонату світу та "золото" юнацького чемпіонату Європи, і поставила перед собою у цьому зимовому сезоні за мету пробитися на свій перший в кар’єрі великий дорослий міжнародний старт – чемпіонат Європи у приміщенні.

Нагадаємо, для того, щоб 3-5 березня позмагатися у Белграді (Сербія), українським багатоборцям потрібно показати у зимовому сезоні результат з топ-8 європейського листа. А.Шух вдалося це зробити.

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