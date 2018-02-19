Легкоатлет Бутрым установил рекорд Украины в беге на 400 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. 27-летний уроженец Сумской области Виталий Бутрым установил новый национальный рекорд Украины в беге на 400 метров в помещении. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.
На Кубке Стамбула Бутрым преодолел дистанцию за 46,45 с. Предыдущий рекорд Украины принадлежал Михаилу Кнышу (46,63 с, 23 февраля 2008, г. Суми). А предварительное лучшее достижение Бутрима равнялось 46,72 с и датировалось 2014 годом.
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Кроме того, данный результат позволил Бутриму выиграть Кубок Стамбула в помещении и выполнить норматив для участия в чемпионате мира в помещении, который в марте будет принимать Бирмингем.
Добавим также, 27-летний легкоатлет является рекордсменом Украины по бегу на 400 метров под открытым небом (45,01 с).