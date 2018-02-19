Легкоатлет Бутрим встановив рекорд України з бігу на 400 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. 27-річний уродженець Сумської області Віталій Бутрим встановив новий національний рекорд України з бігу на 400 метрів у приміщенні. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України, передає УНН.
На Кубку Стамбула Бутрим подолав дистанцію за 46,45 с. Попередній рекорд України належав Михайлові Книшу (46,63 с, 23 лютого 2008 року, м. Суми). А попереднє найкраще досягнення Бутрима рівнялося 46,72 с і датувалося 2014 роком.
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Крім того, даний результат дозволив Бутриму виграти Кубок Стамбула у приміщенні і виконати норматив для участі у чемпіонаті світу у приміщенні, який у березні прийматиме Бірмінгем.
Додамо також, 27-річний легкоатлет є рекордсменом України з бігу на 400 метрів просто неба (45,01 с).