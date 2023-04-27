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Легендарный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет

Легендарный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет

Киев • УНН

 • 451694 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Джерри Спрингер, легендарный американский телеведущий, умер в возрасте 79 лет, передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Его семья подтвердила, что он умер сегодня утром в своем доме в районе Чикаго после непродолжительной болезни.

Ведущий был известен своим ток-шоу «Шоу Джерри Спрингера», которое он всегда заканчивал крылатой фразой: «Берегите себя и друг друга».

Получив огромный рейтинг, оно транслировалось в течение 27 сезонов и имело почти 5000 серий с 1991 по 2018 год.

Джеральд Норман Спрингер родился 13 февраля 1944 года на станции лондонского метро, которая использовалась как бомбоубежище. Его родители, Ричард и Марго, были немецкими евреями, которые бежали в Англию во время Холокоста, когда другие родственники были убиты в нацистских газовых камерах. Они прибыли в Соединенные Штаты, когда их сыну было 5 лет, и поселились в районе Квинс в Нью-Йорке.

Он изучал политологию в Тулейнском университете и получил степень юриста в Северо-Западном университете. Он был активен в политике большую часть своей взрослой жизни, рассматривая возможность баллотироваться на пост губернатора Огайо совсем недавно, в 2017 году.

Спрингер, который работал в юридической фирме в Цинциннати, безуспешно баллотировался в Конгресс в 1970 году, прежде чем был избран в городской совет в 1971 году.

В возрасте 30 лет он женился на Мики Велтон. У пары родилась дочь Кэти, и пара развелась в 1994 году.

Спрингер также часто говорил о стране, в которую он приехал в возрасте 5 лет, как о «маяке света для остального мира».

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