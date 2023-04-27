Легендарный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Джерри Спрингер, легендарный американский телеведущий, умер в возрасте 79 лет, передает УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Его семья подтвердила, что он умер сегодня утром в своем доме в районе Чикаго после непродолжительной болезни.
Ведущий был известен своим ток-шоу «Шоу Джерри Спрингера», которое он всегда заканчивал крылатой фразой: «Берегите себя и друг друга».
Получив огромный рейтинг, оно транслировалось в течение 27 сезонов и имело почти 5000 серий с 1991 по 2018 год.
Джеральд Норман Спрингер родился 13 февраля 1944 года на станции лондонского метро, которая использовалась как бомбоубежище. Его родители, Ричард и Марго, были немецкими евреями, которые бежали в Англию во время Холокоста, когда другие родственники были убиты в нацистских газовых камерах. Они прибыли в Соединенные Штаты, когда их сыну было 5 лет, и поселились в районе Квинс в Нью-Йорке.
Он изучал политологию в Тулейнском университете и получил степень юриста в Северо-Западном университете. Он был активен в политике большую часть своей взрослой жизни, рассматривая возможность баллотироваться на пост губернатора Огайо совсем недавно, в 2017 году.
Спрингер, который работал в юридической фирме в Цинциннати, безуспешно баллотировался в Конгресс в 1970 году, прежде чем был избран в городской совет в 1971 году.
В возрасте 30 лет он женился на Мики Велтон. У пары родилась дочь Кэти, и пара развелась в 1994 году.
Спрингер также часто говорил о стране, в которую он приехал в возрасте 5 лет, как о «маяке света для остального мира».