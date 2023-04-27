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Легендарний американський телеведучий Джеррі Спрінгер помер у віці 79 років

Легендарний американський телеведучий Джеррі Спрінгер помер у віці 79 років

Київ • УНН

 • 451694 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Джеррі Спрінгер, легендарний американський телеведучий, помер у віці 79 років, передає УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Його сім'я підтвердила, що він помер сьогодні вранці у своєму будинку в районі Чикаго після нетривалої хвороби.

Ведучий був відомий своїм ток-шоу «Шоу Джеррі Спрінгера», яке він завжди закінчував крилатою фразою: «Бережіть себе та один одного».

Здобувши величезний рейтинг, воно транслювалось протягом 27 сезонів і мало майже 5000 серій з 1991 по 2018 рік.

Джеральд Норман Спрінгер народився 13 лютого 1944 року на станції лондонського метро, яка використовувалася як бомбосховище. Його батьки, Річард і Марго, були німецькими євреями, які втекли до Англії під час Голокосту, коли інших родичів було вбито у нацистських газових камерах. Вони прибули до Сполучених Штатів, коли їхньому синові було 5 років, і оселилися в районі Квінс у Нью-Йорку.

Він вивчав політологію в Тулейнському університеті та отримав ступінь юриста у Північно-Західному університеті. Він був активний у політиці більшу частину свого дорослого життя, обмірковуючи балотування на посаду губернатора Огайо зовсім недавно, у 2017 році.

Спрінгер, який працював у юридичній фірмі в Цинциннаті, безуспішно балотувався до Конгресу в 1970 році, перш ніж був обраний до міської ради в 1971 році.

У віці 30 років він одружився з Мікі Велтон. У пари народилася дочка Кеті, і пара розлучилася 1994 року.

Спрінгер також часто говорив про країну, в яку він приїхав у віці 5 років, як про «маяк світла для решти світу».

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