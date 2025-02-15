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Ледяной щит Гренландии ускоренно трескается: что говорят ученые

Ледяной щит Гренландии ускоренно трескается: что говорят ученые

Киев  •  УНН

 • 6817 просмотра

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Ученые обнаружили значительное увеличение трещин в ледяном щите Гренландии между 2016 и 2021 годами. Спутниковые снимки показали рост объема трещин на 4,3%, что влияет на стабильность ледника.

Трещины на ледниках, которые образуются из-за напряжения, являются важным индикатором состояния ледяных щитов. Они могут варьироваться от миллиметров до нескольких метров в ширину и показывают, как лед движется в направлении океана. Об этом сообщило издание IFLScience, пишет УНН.

Детали

Отмечается. что иногда эти трещины замаскированы под снежными мостами, а их глубина может достигать 100 метров, особенно в зонах, где лед встречается с водой.

Недавно ученые обнаружили, что эти трещины расширяются по всей Гренландии. Наблюдения показали, что в период между 2016 и 2021 годами объем трещин значительно увеличился, в частности на юго-востоке ледяного щита. Это связано с ускорением таяния льда из-за нагрева океана.

Ученые использовали спутниковые снимки высокого разрешения для создания трехмерных карт, что позволило оценить объем и глубину трещин, а также понять, как они развиваются. Результаты показали, что уязвимые районы ледяного щита стали еще более нестабильными, в частности в результате увеличения размеров трещин более чем на 25% в некоторых секторах.

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Ученые выяснили, что объем трещин на ледяном щите Гренландии увеличился лишь на 4,3%, что стало неожиданным результатом. Это отклонение от ожидаемого роста было компенсировано влиянием ледника Сермек-Куяллек, самого быстрого на планете. Он обладает способностью двигаться со скоростью почти 50 метров в день, что существенно влияет на уровень моря.

Однако после замедления его движения в 2016 году, из-за притока холодной воды из Атлантики, трещины на поверхности ледника стали заживать, компенсируя общее увеличение трещин. Однако уже в 2018 году ледник снова набрал скорость.

Эти наблюдения подчеркивают важную роль трещин в жизненном цикле ледников. Они не только способствуют ускорению движения ледяного щита, но и позволяют талым водам проникать в его глубину, что может привести к потере ледниковой массы и повышению уровня моря.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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