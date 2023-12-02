Лед начал трескаться под ногами: на Волыни на водоеме спасены двое детей
Киев • УНН
В селе Гряды на местном водоеме двое детей звали на помощь. Прибыв к месту вызова спасатели достали детей на берег и передали медикам, после осмотра их забрали родители.
На Волыни двое детей вышли на лед и чуть не утонули. Как сообщили в ГСЧС, спасатели достали детей на берег и передали медикам, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, в селе Гряды на местном водоеме двое детей звали на помощь.
Прибыв к месту вызова спасатели достали детей на берег и передали медикам, после осмотра их забрали родители.
Со слов детей они вышли на лед и дошли до середины, там один из мальчишек провалился в воду. Его друг не испугался и помог другому выбраться из воды. После чего ребята решили вернуться обратно на берег и подойдя ближе к берегу лед начал трескаться и ломаться. Дети решили вернуться обратно на середину пруда, где был более толстый лед и звать на помощь.
Лед начал трескаться под ногами: на Волыни на водоеме спасены двое детей
В селе Гряды на местном водоеме двое детей звали на помощь. Прибыв к месту вызова спасатели достали детей на берег и передали медикам, после осмотра их забрали родители.
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