Лед начал трескаться под ногами: на Волыни на водоеме спасены двое детей

На Волыни двое детей вышли на лед и чуть не утонули. Как сообщили в ГСЧС, спасатели достали детей на берег и передали медикам, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в селе Гряды на местном водоеме двое детей звали на помощь.

Прибыв к месту вызова спасатели достали детей на берег и передали медикам, после осмотра их забрали родители.

Со слов детей они вышли на лед и дошли до середины, там один из мальчишек провалился в воду. Его друг не испугался и помог другому выбраться из воды. После чего ребята решили вернуться обратно на берег и подойдя ближе к берегу лед начал трескаться и ломаться. Дети решили вернуться обратно на середину пруда, где был более толстый лед и звать на помощь.