Ругался и угрожал: на Запорожье мужчина облил пивом заместителя мэра и сорвал совещание
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На Запорожье мужчина с угрозами и бранью зашел в кабинет заместителя городского головы, достал из пакета бутылку пива и облил чиновника, который в то время проводил совещание, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Запорожской области.
Детали
В отделение полиции Пологовського районного отдела поступило сообщение от заместителя городского председателя Гуляйпольской ОТГ о том, что около 11.30 неизвестный мужчина зашел в его кабинет, сорвал совещание и выражаясь нецензурной бранью, облил его пивом из бутылки.
На месте следственно-оперативной группой установлено, что в помещении исполнительного комитета проходило рабочее совещание, которое проводил заместитель председателя территориальной громады. Неожиданно в кабинет зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя грубо, а также угрожал применить физическую силу в отношении руководителя громады. Держа в руках стеклянную бутылку с алкогольным напитком, он облил заявителя, его рабочее место, оргтехнику и документы.
Добавим
Из-за противоправных действий дебошира рабочее совещание должностных лиц было сорвано. Полиция оперативно установила личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за самовольное оставление воинской части или места службы 49-летний житель Гуляйполя.
В ходе досудебного расследования работники сектора дознания собрали доказательные материалы, на основании которых сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Инкриминируемая фигуранту статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.
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