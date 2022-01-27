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Шахед-136

Облив “слугу народу” Качуру водою на засіданні міськради: меру Конотопа повідомили про підозру

Облив “слугу народу” Качуру водою на засіданні міськради: меру Конотопа повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 22122 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Меру Конотопа Артему Семеніхіну повідомили про підозру у хуліганських діях щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качури. Про це журналісту УНН повідомила речниця Сумської обласної прокуратури Наталя Науменко.

Цитата

На запитання, чи меру Конотопа Семеніхіну повідомили про підозру, Науменко відповіла: "Так, за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство – ред.)".

Деталі

Вона додала, що мера підозрюють в облитті водою нардепа.

Доповнення

В серпні 2021 року на засіданні міської ради мер Конотопа Артем Семеніхін облив водою народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качуру.

У своєму Telegram-каналі нардеп поширив повідомлення, що наразі нібито порушено кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі народного депутата.

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