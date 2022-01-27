Облил “слугу народа” Качуру водой на заседании горсовета: мэру Конотопа сообщили о подозрении

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15 марта, 19:03 • 106971 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143970 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123904 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117385 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105081 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101606 просмотра

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15 марта, 10:46 • 93559 просмотра

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Киев • УНН

 • 22120 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Мэру Конотопа Артему Семенихину сообщили о подозрении в хулиганских действиях в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко.

Цитата

На вопрос, сообщили ли о подозрении мэру Конотопа Семенихину, Науменко ответила: "Да, по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство - ред.)".

Детали

Она добавила, что мэра подозревают в облитии водой нардепа.

Дополнение

В августе 2021 года на заседании городского совета мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру.

В своем Telegram-канале нардеп распространил сообщение,что сейчас якобы возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании работе народного депутата.

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