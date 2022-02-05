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Лаявся і погрожував: на Запоріжжі чоловік облив пивом заступника мера і зірвав нараду

Лаявся і погрожував: на Запоріжжі чоловік облив пивом заступника мера і зірвав нараду

Київ • УНН

 • 16899 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. На Запоріжжі чоловік із погрозами та лайкою зайшов до кабінету заступника міського голови, дістав з пакету пляшку пива і облив посадовця, який у той час проводив нараду, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Запорізькій області.

Деталі

До відділення поліціїПологівського районного відділу надійшло повідомлення від заступника міського голови Гуляйпільської ОТГ про те, що близько 11.30 години невідомий чоловік зайшов до його кабінету, зірвав нараду та висловлюючись нецензурною лайкою, облив його пивом з пляшки.

На місці слідчо-оперативною групою встановлено, що у приміщенні виконавчого комітету відбувалась робоча нарада, яку проводив заступник голови територіальної громади. Несподівано до кабінету зайшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Він поводив себе грубо, а також погрожував застосувати фізичну силу відносно керівника громади. Тримаючи у руках скляну пляшку з алкогольним напоєм, він облив заявника, його робоче місце, оргтехніку та документи.

Додамо

Через протиправні дії дебошира робочу нараду посадовців було зірвано. Поліція оперативно встановила особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений за самовільне залишення військової частини або місця служби 49-річний мешканець Гуляйполя.

В ході досудового розслідування працівники сектору дізнання зібрали доказові матеріали, на підставі яких повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Інкримінована фігуранту стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

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