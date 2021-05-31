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Лавров заявил, что Москва готова к отключению от SWIFT

Киев • УНН

 • 46869 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Европейский союз и западные страны уже много раз показывали то, что они якобы “не являются надежными партнерами” для России. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет УНН.

Лавров заявил, что Москва готова к отключению от SWIFT

Детали

“Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения”, — сказал он.

Как заявил министр, Россия хотела бы, чтобы все заключенные договоренности выполнялись, но отрицательных примеров немало. “Я уверен, что наше правительство, Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации”, — добавил Лавров.

Он добавил, что недавно на заседании межправительственного совета ЕАЭС обсуждались вопросы более плотного использования национальных валют в расчетах. “В целом также обсуждался переход на валюты, которые не будут зависеть от доллара, чьим положением грубо злоупотребляют США на протяжении многих лет”, — сказал глава российского МИД.

Дополнение

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против “Северного потока-2”, Росатома, “русских олигархов”, а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину.

В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает риска отключения России от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к стране со стороны ряда государств.

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