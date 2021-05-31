Лавров заявив, що Москва готова до відключення від SWIFT

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“Євросоюз та й Захід в цілому вже не раз доводив на конкретних справах, що партнер він ненадійний. Можуть бути ситуації, коли на абсолютно порожньому місці будуть прийняті неправомірні рішення”, — сказав він.

Як заявив міністр, Росія хотіла б, щоб всі укладені домовленості виконувалися, але негативних прикладів чимало. “Я впевнений, що наш уряд, Центральний банк, відповідна фінансова влада готує можливі рішення, якщо буде зроблена спроба підірвати наші можливості забезпечувати вільний обмін в рамках багатосторонньої торговельної системи, в рамках норм Світової організації торгівлі”, — додав Лавров.

Він додав, що нещодавно на засіданні міжурядової ради ЄАЕС обговорювалися питання більш щільного використання національних валют у розрахунках. “В цілому також обговорювався перехід на валюти, які не залежатимуть від долара, чиїм становищем грубо зловживають США протягом багатьох років”, — сказав глава російського МЗС.

Доповнення

Раніше Європарламент прийняв резолюцію по РФ із закликами до санкцій проти “Північного потоку-2”, Росатома, “російських олігархів”, а також до відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT в разі вторгнення в Україну.

На початку квітня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не виключає ризику відключення Росії від західних платіжних систем, з огляду на недружнє ставлення до країни з боку ряду держав.