У Кремлі не виключають, що Росію можуть відключити від західних платіжних систем

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“Ми можемо з упевненістю констатувати одне. Що в тих чи інших формах обмеження щодо Росії використовуються цілим рядом держав, які мають на меті такого незаконного з точки зору міжнародного права стримування Росії, — сказав у вівторок журналістам представник Кремля. — Ці обмеження виявляються в самих різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, з огляду на подібну недружню, а часом навіть ворожу форму поведінку по відношенню до нас, виключати не можна нічого”.

За словами Пєскова, найкращим способом хеджування всіх ризиків є створення систем, які можуть компенсувати відсутність тієї чи іншої послуги і тих чи інших форматів супроводу фінансової діяльності. “Тобто систем по зміцненню суверенітету в усіх галузях економіки, банківської справи і так далі і тому подібне, — додав він. — Цей процес відбувається, ви знаєте, що ось, коли пішли спочатку розмови про Visa і MasterCard, поступово, поступово, не без проблем, але почала створюватися національна платіжна система “Мир”.

“Ми бачимо, що зараз ця система вже досить зміцніла. Так, вона не має поки міжнародного ходіння, але все-таки вже з’явилися країни, де цією системою можна користуватися. І зараз вже ні в кого не викликає сумніву, що ця система з часом набуде поширення глобального”, — сказав представник Кремля.

Раніше

У березні цього року в Кремлі заявили, що Росію можуть відключити від SWIFT і цю можливість в Москві не виключають.

В адміністрації російського президента вважають, що ситуація в світовій політиці зобов’язує Росію брати до уваги “всі можливі загрози з боку Заходу”, в тому числі і відключення країни від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.