В Кремле не исключают, что Россию могут отключить от западных платежных систем

Детали

“Мы можем с уверенностью констатировать одно. Что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель такого незаконного с точки зрения международного права сдерживания России, — сказал во вторник журналистам представитель Кремля. — Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобную недружественную, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего”.

По словам Пескова, лучшим способом хеджирования всех рисков является создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги и тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности. “То есть систем по укреплению суверенитета во всех областях экономики, банковского дела и так далее и тому подобное, — добавил он. — Этот процесс происходит, вы знаете, что вот, когда пошли сначала разговоры о Visa и MasterCard, постепенно, постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система “Мир”.

“Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное”, — сказал представитель Кремля.

Ранее

В марте этого года в Кремле заявили, что Россию могут отключить от SWIFT и эту возможность в Москве не исключают.

В администрации российского президента считают, что ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание “все возможные угрозы со стороны Запада”, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.