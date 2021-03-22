Кремль не виключає те, що Росію можуть відключити від SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Ситуація у світовій політиці зобов’язує Росію брати до уваги “всі можливі загрози з боку Заходу”, в тому числі і відключення країни від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT. Про це заявив в понеділок журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
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“Ми не можемо виключати жодну з потенційних загроз, — сказав представник Кремля. — Ви бачите, що санкційні устремління наших опонентів, особливо Сполучених Штатів Америки, тривають, тривають по наростаючій”.
“Дії ці носять необґрунтований і непередбачуваний характер. В даному випадку така ситуація зобов’язує нас до того, щоб бути напоготові”, — сказав Пєсков, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив про необхідність відходити від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем.
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В інтерв’ю китайським ЗМІ Лавров вказав на важливість зниження санкційних ризиків шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності і переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних доларові. Він пояснив необхідність “зміцнювати свою самостійність” спробами США обмежити можливості технологічного розвитку і РФ, і КНР.