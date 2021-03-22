Кремль не исключает того, что Россию могут отключить от SWIFT
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание “все возможные угрозы со стороны Запада”, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
Детали
“Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, — сказал представитель Кремля. — Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются, продолжаются по нарастающей”.
“Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку”, — сказал Песков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.
Ранее
В интервью китайским СМИ Лавров указал на важность снижения санкционных рисков путем укрепления своей технологической самостоятельности и перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Он объяснил необходимость “укреплять свою самостоятельность” попытками США ограничить возможности технологического развития и РФ, и КНР.