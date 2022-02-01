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15 марта, 19:03 • 103248 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135510 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119139 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112980 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102464 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100296 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88103 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Латвия направит в Украину военных-инструкторов

Латвия направит в Украину военных-инструкторов

Киев • УНН

 • 26360 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Коалиция Латвии договорилась отправить в Украину военных-инструкторов, которые будут работать вместе с канадскими инструкторами. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Глава фракции “Для развития/За!” в Сейме Юрис Пуце подчеркнул, что во вторник, 1 февраля, правительство рассмотрит это предложение, а Сейм примет решение об участии латвийских военнослужащих в программе поддержки развития вооруженных сил Украины, что координируется Канадой.

Пуце заявил, что это очень важно, как учитывая ситуацию с безопасностью в регионе вокруг Украины, так и потому, что военное сотрудничество Латвии с Канадой продолжается. Канада становится одним из важнейших партнеров Латвии в сфере государственной обороны, подчеркнул депутат.

Напомним

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Латвии подготовило проект постановления Сейма об отправке военнослужащих Национальных вооруженных сил в учебную операцию в Украине.

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