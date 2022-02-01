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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 76241 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Латвія відправить в Україну військових-інструкторів

Латвія відправить в Україну військових-інструкторів

Київ • УНН

 • 26362 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Коаліція Латвії домовилася відправити в Україну військових-інструкторів, які працюватимуть разом із канадськими інструкторами. Про це повідомив прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш, передає УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Глава фракції “Для розвитку/За!” у Сеймі Юріс Пуце підкреслив, що у вівторок, 1 лютого, уряд розгляне цю пропозицію, а Сейм ухвалить рішення про участь латвійських військовослужбовців у програмі підтримки розвитку збройних сил України, що координується Канадою.

Пуце заявив, що ​​це дуже важливо, як з огляду на ситуацію з безпекою в регіоні навколо України, так і тому, що військова співпраця Латвії з Канадою продовжується. Канада стає одним із найважливіших партнерів Латвії у сфері державної оборони, наголосив депутат.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони Латвії підготувало проект постанови Сейму про відправку військовослужбовців Національних збройних сил в навчальну операцію в Україні.

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