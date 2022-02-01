Латвія відправить в Україну військових-інструкторів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Коаліція Латвії домовилася відправити в Україну військових-інструкторів, які працюватимуть разом із канадськими інструкторами. Про це повідомив прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш, передає УНН з посиланням на Delfi.
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Глава фракції “Для розвитку/За!” у Сеймі Юріс Пуце підкреслив, що у вівторок, 1 лютого, уряд розгляне цю пропозицію, а Сейм ухвалить рішення про участь латвійських військовослужбовців у програмі підтримки розвитку збройних сил України, що координується Канадою.
Пуце заявив, що це дуже важливо, як з огляду на ситуацію з безпекою в регіоні навколо України, так і тому, що військова співпраця Латвії з Канадою продовжується. Канада стає одним із найважливіших партнерів Латвії у сфері державної оборони, наголосив депутат.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони Латвії підготувало проект постанови Сейму про відправку військовослужбовців Національних збройних сил в навчальну операцію в Україні.