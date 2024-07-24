Власти Латвии подготовили очередной груз гуманитарной помощи для Украины. Как пишет УНН, правительство страны утвердило его во вторник.

Детали

Как сообщает латвийский Минздрав, в партию войдут медицинские товары и оборудование, которые подготовили на основании списка украинской стороны, а также с учетом острых потребностей, в частности после российского ракетного обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Определив имеющиеся ресурсы и возможности, Латвия отправит в Украину: антибиотики, шприцы, иглы, инфузионные системы, манипуляционные жгуты, лейкопластыри, давящие повязки для остановки опасного для жизни кровотечения, бинты для перевязки обширных ран - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, это уже вторая партия медицинской помощи за последние несколько недель.

Напомним

В начале июля латвийские больницы передали украинским коллегам аппараты ИВЛ, операционные столы, дефибрилляторы, мониторы сердечного ритма, а также другое медицинское оборудование.

Кроме того, Латвия планирует предоставить гуманитарную помощь детской больнице "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от ракетного удара РФ.

Добавим

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об отправке в Украину новой партии военной помощи, включающей более 500 беспилотников. Это часть запланированной поставки 2500 дронов на сумму 4 млн евро.

Україна отримає від Латвії ще понад 2,5 тисячі БПЛА на 4 млн євро