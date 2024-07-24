Правительство Латвии утвердило новую партию медицинской помощи для Украины. Она будет включать антибиотики, шприцы, перевязочные материалы и другое оборудование, в частности для пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве.
Власти Латвии подготовили очередной груз гуманитарной помощи для Украины. Как пишет УНН, правительство страны утвердило его во вторник.
Детали
Как сообщает латвийский Минздрав, в партию войдут медицинские товары и оборудование, которые подготовили на основании списка украинской стороны, а также с учетом острых потребностей, в частности после российского ракетного обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Определив имеющиеся ресурсы и возможности, Латвия отправит в Украину: антибиотики, шприцы, иглы, инфузионные системы, манипуляционные жгуты, лейкопластыри, давящие повязки для остановки опасного для жизни кровотечения, бинты для перевязки обширных ран
По данным министерства, это уже вторая партия медицинской помощи за последние несколько недель.
Напомним
В начале июля латвийские больницы передали украинским коллегам аппараты ИВЛ, операционные столы, дефибрилляторы, мониторы сердечного ритма, а также другое медицинское оборудование.
Кроме того, Латвия планирует предоставить гуманитарную помощь детской больнице "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от ракетного удара РФ.
Добавим
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об отправке в Украину новой партии военной помощи, включающей более 500 беспилотников. Это часть запланированной поставки 2500 дронов на сумму 4 млн евро.
Україна отримає від Латвії ще понад 2,5 тисячі БПЛА на 4 млн євро5 июля 2024, 11:53 • 30227 просмотров