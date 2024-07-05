Украина получит от Латвии еще более 2,5 тысячи БПЛА на 4 млн евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В июле Латвия передаст Украине более 2500 боевых беспилотников стоимостью 4 миллиона евро в рамках Коалиции беспилотных летательных аппаратов.

Латвия в июле передаст Украине очередную партию военной помощи - более 2500 дронов на сумму 4 млн евро. Первую партию из 300 беспилотников доставят в ближайшие дни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Латвии.

Министерство обороны сообщает, что в июле в рамках Коалиции беспилотников Вооруженным силам Украины поэтапно будет поставлен очередной пакет беспилотников. В Украину будет поставлено более 2500 боевых беспилотников различных типов и характеристик на сумму 4 миллиона евро

- говорится в сообщении.

Как отмечается, первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в ближайшие дни.

Будут отправлены беспилотники, произведенные семью латвийскими компаниями.

Дополнение

В этом году Латвия выделила 20 миллионов евро на Коалицию дронов, из которых более 10 миллионов евро предназначены для приобретения БПЛА у латвийской оборонной промышленности. В апреле и мае этого года Латвия отправила в Украину 135 боевых дронов и средства радиоэлектронной борьбы различной мощности на сумму около 1 миллиона евро. До конца года министерство обороны продолжит закупать боевые дроны латвийского производства, прежде всего FPV-беспилотники.

Справочно

Сейчас в Международную коалицию беспилотников входят 14 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция и Эстония. В целом страны-участницы коалиции дронов пока выделили более полумиллиарда евро на поставку беспилотников в Украину. Государства-члены также работают над созданием общего фонда, который позволит быстрее и эффективнее осваивать средства на производство беспилотников в странах коалиции.

В Чехии запустили производство дронов для Украины: большинство работников - украинцы3 июля 2024, 09:39 • 18631 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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