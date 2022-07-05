Латвия предоставит Украине свой опыт реформирования во время присоединения к ЕС

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"Российская война в Украине привела к долгосрочным геополитическим и гуманитарным последствиям, вышедшим за пределы Европы. Мир четко должен понимать, что победа Украины и поражение россии – вот что нужно, чтобы обеспечить длительный мир и безопасность в Европе. Чем скорее это произойдет, тем скорее начнется экономическое восстановление и рост. Мы готовы принять участие в восстановлении. И наше гражданское общество, и частный сектор остаются преданными в своей поддержке Украины. Приоритеты и планы восстановления должны быть определены правительством Украины в соответствии с долгосрочными приоритетами. Латвия решила предоставить свой опыт в реформах во время присоединения к ЕС. Украина нацелена стать современным европейским государством и мы хотим, чтобы эта мечта украинцев стала реальностью", – заявила Литва.

Напомним

Вчера в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.

В ходе конференции в Лугано премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ЕС должен разработать процедуру ареста замороженных российских активов, чтобы направить их на восстановление Украины.