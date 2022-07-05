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Латвія надасть Україні свій досвід у реформуванні під час приєднання до ЄС

Латвія надасть Україні свій досвід у реформуванні під час приєднання до ЄС

Київ • УНН

 • 232020 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Латвія поділиться з Україною своїм досвідом у реформування держави під час вступу до ЄС. Про це йдеться в заяві країни під час конференції в Лугано, передає УНН.

Цитата

"Російська війна в Україні призвела до довгострокових геополітичних і гуманітарних наслідків, які вийшли за межі Європи. Світ чітко повинен розуміти, що перемога України і поразка росії – ось що потрібно, аби забезпечити тривалий мир та безпеку в Європі. Чим скоріше це станеться, тим скоріше розпочнеться економічне відновлення і зростання. Ми готові взяти участь у відновленні. І наше громадянське суспільство, і приватний сектор залишаються відданими в своїй підтримці України. Пріоритети і плани відновлення повинні бути визначеними урядом України відповідно до довгострокових пріоритетів. Латвія вирішила надати свій досвід в реформах під час приєднання до ЄС. Україна націлена стати сучасною європейською державою і ми хочемо, щоб ця мрія українців стала реальністю", – заявила Литва.

Нагадаємо

Вчора у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

Під час конференції в Лугано прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що ЄС має розробити процедуру арешту заморожених російських активів, щоб спрямувати їх на відновлення України.

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