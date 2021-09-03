Лас-Вегас по-депутатски: к открытию казино готовится отель "Киев", где проживают нардепы

Детали

Должны напомнить, что по закону депутаты без собственного жилья в Киеве имеют право на компенсацию аренды. Только за первую половину этого года на нее выделили более 15 млн гривен, в том числе и за проживание в гостинице "Киев".

В соцсетях начала распространяться информация об открытии казино на территории отеля. Об этом свидетельствуют специфические наклейки на дверях с игральной символикой.

Мы попытались посетить новоиспеченный игорный дом. Но работники отказались комментировать все вопросы по казино. Они говорят, что на территории отеля его нет.

Администрация отеля в телефонном звонке на вопрос о казино ответила, что ответы на все вопросы сможет дать только через официальный электронный запрос.

Мы попытались также узнать, что об этом думают рядовые украинцы.

"Если открыли - значит кому-то нужно. Отдыхают уважаемые люди. Есть куда деньги тратить, может, налоги будут платить", - ответила одна из женщин.

"Абсолютно нейтрально к этому отношусь", - ответил один из прохожих.

"Депутаты и казино объединены в одно - добра не жди", - сказал еще один мужчина.

Дополнение

11 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вступил в силу 13 августа 2020-го.

21 октября 2020 года правительство назначило главу и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

После этого комиссия по азартным играм начала согласовывать лицензии на казино в гостиницах.