Лас-Вегас по-депутатськи: до відкриття казино готується готель "Київ", де мешкають нардепи

Лас-Вегас по-депутатськи: до відкриття казино готується готель "Київ", де мешкають нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Нардепи, які проживають за державні кошти у готелі “Київ” біля Верховної Ради, ймовірно, скоро зможуть зіграти у казино. На фасаді готелю з'явилися характерні наліпки з гральними кубиками (кістками) та символами азартних ігор, пише УНН.
Деталі
Мусимо нагадати, що за законом депутати без власного житла у Києві мають право на компенсацію оренди. Лише за першу половину цього року на неї виділили понад 15 мільйонів гривень, у тому числі і за проживання в готелі “Київ”.
У соцмережах почала ширитися інформація про відкриття казино на території готелю. Про це свідчать специфічні наліпки на дверях з гральною символікою.
Ми спробували відвідати новоспечений гральний дім. Але працівники відмовилися коментувати всі запитання щодо казино. Вони кажуть, що на території готелю його немає.
Адміністрація готелю у телефонному дзвінку на запитання про казино відповіла, що відповіді на всі питання зможе надати тільки через офіційний електронний запит.
Ми спробували також дізнатися, що про це думають пересічні українці.
“Якщо відкрили — значить комусь потрібно. Відпочивають поважні люди. Є куди гроші витрачати, може, податки будуть платити”, — відповіла одна з жінок.
“Абсолютно нейтрально до цього ставлюся”, — відповів один із перехожих.
“Депутати та казино поєднані в одне — добра не чекай”, — сказав ще один чоловік.
Доповнення
11 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”. Закон про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор набув чинності 13 серпня 2020 року.
21 жовтня 2020 року уряд призначив голову та членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.
Після цього комісія з азартних ігор почала погоджувати ліцензії на казино у готелях.