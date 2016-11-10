Л.Месси рассчитывает получать 50 млн евро за сезон - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Нападающий сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассчитывает получать 50 млн евро за сезон, передает УНН со ссылкой на Marca.
Сообщается, что переговоры о контракте с Л.Месси планируется провести в ближайшие месяцы, так как срок его контракта заканчивается в 2018 году.
По данным СМИ, Лионель рассчитывает получать 50 млн евро заработной платы, и скорее всего условия будут приняты руководством клуба.
Напомним, нападающий Неймар подписал новое соглашение с ФК "Барселона".