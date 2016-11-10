Л.Мессі розраховує отримувати 50 млн євро за сезон - ЗМІ
Київ • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Нападник збірної Аргентини та каталонської “Барселони” Ліонель Мессі розраховує отримувати 50 млн євро за сезон, передає УНН з посиланням на Marca.
Повідомляється, що переговори про контракт з Л.Мессі плануються провести найближчі місяці, так як термін його угоди закінується в 2108 році.
За даними ЗМІ, Ліонель розраховує отримувати 50 млн євро заробітної плати, і швидше за все умови будуть прийняті керівництвом клубу.
Нагадаємо, нападник Неймар підписав нову угоду із ФК "Барселона".