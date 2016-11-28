Л.Кучма рассказал о перспективах открытия КПВВ "Золотое" в Луганской области

"Я убежден, что вопрос с открытием пункта пропуска будет решен. Возможно, даже на предстоящей встрече министров иностранных дел ("нормандской четверки" - ред.). Там нет никаких вопросов к Украине. Мы сделали все, что было необходимо для обустройства инфраструктуры пункта пропуска - медицинский пункт, пункты обогрева и питания и тому подобное. Дело за решением противоположной стороны. Я думаю, что у министра иностранных дел России Лаврова хватит силы воли, чтобы заставить ту сторону открыть пропускной пункт "Золотое". Это, прежде всего, вопрос гуманитарной сферы, решения которого требует большое количество населения...", - отметил Л.Кучма.

Еще одной проблемой, по словам Л.Кучмы, является обеспечение пункта пропуска водой. Организация "Красного креста" оплатила подачу воды только до 1 декабря. Зато Луганская областная военно-гражданская администрация не может пока обеспечить решение этого вопроса. В то же время, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который ранее занимал аналогичную должность в Луганской области, отметил, что 90% воды с неоккупированной территории Луганской области идет на оккупированную ее часть.

Напомним, как сообщал УНН, Л.Кучма прокомментировал перспективы разведения войск на Донбассе.