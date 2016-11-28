Л.Кучма розповів про перспективи відкриття КПВВ "Золоте" на Луганщині

“Я переконаний, що питання з відкриттям пункту пропуску буде вирішено. Можливо, навіть на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ („нормандської четвірки“ — ред.). Там немає жодних питань до України. Ми зробили усе, що було необхідно для облаштування інфраструктури пункту пропуску — медичний пункт, пункти обігріву та харчування тощо. Справа за рішенням протилежної сторони. Я думаю, що у міністра закордонних справ Росії Лаврова вистачить сили волі, аби змусити ту сторону відкрити пропускний пункт „Золоте“. Це, перш за все, питання гуманітарної сфери, вирішення якого потребує велика кількості населення...”, — зауважив Л. Кучма.

Ще однією проблемою, за словами Л. Кучми, є забезпечення пункту пропуску водою. Організація “Червоного хреста” оплатила подачу води тільки до 1 грудня. Натомість Луганська обласна військово-цивільна адміністрація не може поки забезпечити вирішення цього питання. У той же час, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який раніше обіймав аналогічну посаду на Луганщині, зауважив, що 90% води з неокупованої території Луганської області йде на окуповану її частину.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Л.Кучма прокоментував перспективи розведення військ на Донбасі.