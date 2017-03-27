Л.Гриневич надеется через три года избавиться от очередей в детсады

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 51586 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107744 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123137 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182325 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132920 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126477 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118571 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106604 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107627 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103943 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Л.Гриневич надеется через три года избавиться от очередей в детсады

Л.Гриневич надеется через три года избавиться от очередей в детсады

Киев  •  УНН

 • 10547 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сейчас в дошкольном образовании существует проблема-за больших очередей на место в детских садах, однако правительство проводит соответствующую работу, и можно надеяться, что через три года проблему с очередями будет решена. Об этом на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

"В дошкольном образовании мы имеем очереди, понятно, что мы не даем необходимой предложения обществу и создаем ажиотаж, и в этом есть большой риск для коррупции. Поэтому для нас категорически важно избавиться от очередей в дошкольные учреждения. Сейчас у нас эта очередь составляет около 78 500 детей, те которые есть дошкольного возраста и должны находиться в детских садах. Благодаря финансовой децентрализации мы открыли за прошлый год 26 500 мест в садах. Это значит, что мы четко в ближайшем трехлетнем будущем есть возможность, двигаясь такими темпами, преодолеть очереди и обеспечить украинских детей местами в учебных дошкольных учреждениях. Это конкретный план ", - отметила она.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины в феврале 2017 принял проект закона, который расширит возможности создания детсадов.

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