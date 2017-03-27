Л.Гриневич надеется через три года избавиться от очередей в детсады
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Сейчас в дошкольном образовании существует проблема-за больших очередей на место в детских садах, однако правительство проводит соответствующую работу, и можно надеяться, что через три года проблему с очередями будет решена. Об этом на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.
"В дошкольном образовании мы имеем очереди, понятно, что мы не даем необходимой предложения обществу и создаем ажиотаж, и в этом есть большой риск для коррупции. Поэтому для нас категорически важно избавиться от очередей в дошкольные учреждения. Сейчас у нас эта очередь составляет около 78 500 детей, те которые есть дошкольного возраста и должны находиться в детских садах. Благодаря финансовой децентрализации мы открыли за прошлый год 26 500 мест в садах. Это значит, что мы четко в ближайшем трехлетнем будущем есть возможность, двигаясь такими темпами, преодолеть очереди и обеспечить украинских детей местами в учебных дошкольных учреждениях. Это конкретный план ", - отметила она.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины в феврале 2017 принял проект закона, который расширит возможности создания детсадов.