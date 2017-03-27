Л.Гриневич сподівається через три роки подолати черги в дитсадки

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Наразі в дошкільній освіті існує проблема через великі черги на місце в дитсадках, проте уряд проводить відповідну роботу, і можна сподіватися, що через три роки проблему з чергами буде вирішено. Про це на прес-конференції повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

“У дошкільній освіті ми маємо черги, зрозуміло, що ми не даємо необхідної пропозиції суспільству і створюємо ажіотаж, і в цьому є великий ризик для корупції. Тому для нас категорично важливо подолати черги у дошкільні заклади. Зараз у нас ця черга становить близько 78,5 тисяч дітей, ті які є дошкільного віку і мають знаходитися у дитячих садочках. Завдяки фінансовій децентралізації ми відкрили за минулий рік 26,5 тисяч місць у садочках. Це означає, що ми чітко в найближчому трирічному майбутньому маємо можливість, рухаючись такими темпами, подолати чергу і забезпечити українських дітей місцями в навчальних дошкільних закладах. Це є конкретний план”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України у лютому 2017 року ухвалив проект закону, що розширить можливості створення дитсадків.

Українські Національні Новини

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