#KyivNotKiev: первый аэропорт на Ближнем Востоке изменил написание Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Столица и крупнейший город Ливана - Бейрут, стало первым ближневосточными городом, где в международном аэропорту начали использовать корректное название Киева. Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Украины на страничке в Twitter, передает УНН.
"Бейрут (Ливан) стал первым ближневосточными городом, где в международном аэропорту начали использовать корректное название столицы Украины #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.
Кроме того, посольство Украины в Ливане обнародовало фотографию из аэропорта, где видно корректное название Киева.
"В аэропорту Бейрута нашу столицу подают уже в правильной транслитерации - Kyiv", - указали дипломаты.
Как сообщал УНН, ранее Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий городов Киев и Львов в соответствии с украинским произношением - Kyiv и Lviv.
В аэропорту Бейрута нашу столицу подают уже в правильной транслитерации - Kyiv pic.twitter.com/pA0vN1Ihjw- UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) 13 марта 2019 г.