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Вільнюський аеропорт перейшов на написання Kyiv і Lviv

Вільнюський аеропорт перейшов на написання Kyiv і Lviv

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Вільнюський міжнародний аеропорт почав використовувати написання назв міст Київ та Львів відповідно до української вимови – Kyiv і Lviv. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ Литви у Twitter.

Раніше міжнародний аеропорт “Елефтеріос Венізелос” (Athens Airport) почав використовувати на табло при об’яві авіарейсів коректну назву української столиці.

Один з найбільших банків у Європі — австрійський Райфайзен Банк — також змінив написання назви столиці України англійською — Kyiv, а не Kiev.

Нагадаємо, головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати назву української столиці в результаті проведення онлайн-кампанії за правильне написання англійською назви міста.

From now on #Vilnius Airport adopted the correct spelling names of #Ukraine's cities #KyivNotKiev #LvivNotLvov. pic.twitter.com/phF25EzGXK

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) 6 марта 2019 г.

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