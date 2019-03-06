Вільнюський аеропорт перейшов на написання Kyiv і Lviv
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Вільнюський міжнародний аеропорт почав використовувати написання назв міст Київ та Львів відповідно до української вимови – Kyiv і Lviv. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ Литви у Twitter.
Раніше міжнародний аеропорт “Елефтеріос Венізелос” (Athens Airport) почав використовувати на табло при об’яві авіарейсів коректну назву української столиці.
Один з найбільших банків у Європі — австрійський Райфайзен Банк — також змінив написання назви столиці України англійською — Kyiv, а не Kiev.
Нагадаємо, головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати назву української столиці в результаті проведення онлайн-кампанії за правильне написання англійською назви міста.
From now on #Vilnius Airport adopted the correct spelling names of #Ukraine's cities #KyivNotKiev #LvivNotLvov. pic.twitter.com/phF25EzGXK— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) 6 марта 2019 г.