Вильнюсский аэропорт перешел на написание Kyiv и Lviv

Ранее международный аэропорт "Элефтериос Венизелос" (Athens Airport) начал использовать на табло при объявлении авиарейсов корректную название украинской столицы.

Один из крупнейших банков в Европе - австрийский Райффайзен Банк - также изменил написание названия столицы Украины на английском - Kyiv, а не Kiev.

Напомним, главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать название украинской столицы в результате проведения онлайн-кампании за правильное написание на английском названия города.

From now on #Vilnius Airport adopted the correct spelling names of #Ukraine's cities #KyivNotKiev #LvivNotLvov. pic.twitter.com/phF25EzGXK

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) 6 марта 2019 г.