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#KyivNotKiev: перший аеропорт на Близькому Сході змінив написання Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Столиця і найбільше місто Лівану – Бейрут, стало першим близькосхідними містом, де у міжнародному аеропорту розпочали використовувати коректну назву Києва. Про це у Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ України на сторінці в Twitter, передає УНН.

#KyivNotKiev: перший аеропорт на Близькому Сході змінив написання Києва

"Бейрут (Ліван) став першим близькосхідними містом, де в міжнародному аеропорту розпочали використовувати коректну назву столиці України #KyivNotKiev", - йдеться у повідомленні.

Крім того, посольство України у Лівані оприлюднило світлину з аеропорту, де видно коректну назву Києва.

"В аеропорту Бейрута нашу столицю подають вже у правильній транслітерації – Kyiv", - вказали дипломати.

Як повідомляв УНН, раніше Вільнюський міжнародний аеропорт почав використовувати написання назв міст Київ та Львів відповідно до української вимови – Kyiv і Lviv.

В аеропорту Бейруту нашу столицю подають вже у правильній транслітерації - Kyiv pic.twitter.com/pA0vN1Ihjw

— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) 13 марта 2019 г.

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