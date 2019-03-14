#KyivNotKiev: перший аеропорт на Близькому Сході змінив написання Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Столиця і найбільше місто Лівану – Бейрут, стало першим близькосхідними містом, де у міжнародному аеропорту розпочали використовувати коректну назву Києва. Про це у Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ України на сторінці в Twitter, передає УНН.
"Бейрут (Ліван) став першим близькосхідними містом, де в міжнародному аеропорту розпочали використовувати коректну назву столиці України #KyivNotKiev", - йдеться у повідомленні.
Крім того, посольство України у Лівані оприлюднило світлину з аеропорту, де видно коректну назву Києва.
"В аеропорту Бейрута нашу столицю подають вже у правильній транслітерації – Kyiv", - вказали дипломати.
Як повідомляв УНН, раніше Вільнюський міжнародний аеропорт почав використовувати написання назв міст Київ та Львів відповідно до української вимови – Kyiv і Lviv.
В аеропорту Бейруту нашу столицю подають вже у правильній транслітерації - Kyiv pic.twitter.com/pA0vN1Ihjw— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) 13 марта 2019 г.