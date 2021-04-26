Апрельский снег в Украине не аномалия - синоптик

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"В целом апрельская погода она очень разнообразна, это переходный сезон и поэтому могут быть вот такие контрасты, как сейчас наблюдаются по территории Украины. Кое-где уже расцветают у нас деревья, а местами выпал мокрый снег. Он довольно такой узкой полосой выпал и вообще, это нельзя назвать аномальной погодой для апреля. Это довольно нетипичная ситуация, но метеорологическая история помнит, в апреле снег бывает и, в принципе, можно сказать и будет, мы от этого не застрахованы", - рассказала Птуха.

Детали

По ее словам, в целом украинцы привыкли, что в конце апреля уже более тепло, но в этом году нам "повезло" увидеть мокрый снег.

"В Киевской области, например мокрый снег и даже просто снег в Киеве наблюдался и в 1990 году 11 апреля, и в 1987 году 26-27 апреля, и в 2005, 2017 годах также снег был на территории даже всей Украины, порой, точечно, местами, но был. Поэтому это не аномалия, а просто нетипичная ситуация", - сказала Птуха.

Что было раньше

Сегодня, 26 апреля, на части территории Украины выпал снег.

Снег выпал на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Черновицкой областей и в Карпатах. Украинцы активно делятся в социальных сетях фотографиями заснеженных весенних пейзажей.

Дополнение

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в большинстве областей ночью заморозки в воздухе 0-3°, в южной части ночная температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем в Украине 7-13° тепла; 29 апреля в большинстве областей ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, дневная температура 12-18° тепла.

Преимущественно без осадков, лишь на юге, днем 29 апреля местами и на западе страны кратковременные дожди.



Добавим, апрель в Киеве начался стемпературного рекорда.