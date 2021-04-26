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Квітневий сніг в Україні не аномалія – синоптик

Квітневий сніг в Україні не аномалія – синоптик

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні сніг у квітні не можна назвати аномальною погодою, проте ситуація нетипова. Про це журналісту УНН розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Цитата

“Загалом квітнева погода вона дуже різноманітна, це перехідний сезон й тому можуть бути ось такі контрасти, як зараз спостерігаються по території України. Подекуди вже розквітають в нас дерева, а подекуди випав мокрий сніг. Він доволі такою вузькою смугою випав і загалом, це не можна назвати аномальною погодою для квітня. Це доволі нетипова ситуація, але метеорологічна історія пам’ятає, що у квітня сніг буває і, в принципі, можна сказати й буде, ми від цього незастраховані”, — розповіла Птуха.

Деталі

За її словами, загалом українці звикли, що в кінці квітня вже більш тепло, але в цьому році нам “пощастило” побачити мокрий сніг.

“На Київщині, наприклад мокрий сніг і навіть просто сніг у Києві спостерігався й у 1990 році 11 квітня, і у 1987 році 26-27 квітня, і у 2005, 2017 роках також сніг був на території навіть всієї України, подекуди, точково, місцями, але був. Тому це не аномалія, а просто нетипова ситуація”, — сказала Птуха.

Що було раніше

Сьогодні, 26 квітня, на частині території України випав сніг.

Сніг випав на території Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Чернівецької областей та у Карпатах. Українці активно діляться в соціальних мережах світлинами засніжених весняних пейзажів.

Доповнення

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби в більшості областей вночі заморозки в повітрі 0-3°, у південній частині нічна температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень в Україні 7-13° тепла; 29 квітня в більшості областей вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, денна температура 12-18° тепла.

Переважно без опадів, лише на півдні, вдень 29 квітня місцями і на заході країни короткочасні дощі.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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