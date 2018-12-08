Квартиру свекрови Корчак обокрали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак написала на своей странице в Facebook, что ее свекровь посетили "интеллигентные" грабители, украли только куртку. Но Корчак не исключила, что это могли быть следственные действия. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера (пост Н.Корчак написала 7 декабря - ред.) квартиру моей свекрови посетили очень "интеллигентные и набожные" грабители, тщательно просмотрели домашний фотоархив, документы и содержимое ящиков, осторожно попереставляли иконы и семейные фото в рамках, обошли деньги в кошельке, который лежал на полке. Не найдя того, что искали и поддерживая реноме грабежа, "гости" прихватили только одну единицу верхней одежды", - рассказала член НАПК.
Она отметила, что ее поразило не исчезновение вещи, а уровень технического оснащения "воров", которые без следов взлома открыли дверь, а уходя, вежливо закрыли их за собой на замок.
"Верю ли я в странное стечение обстоятельств? Нет ... Почему я вспомнила о стечение обстоятельств? Потому что с момента предыдущего незаконного проникновения детектива НАБУ в квартиру моей свекрови прошел год. Тогда вопрос касался моих "элитных" гаражей (три мотоместа, на которых едва умещается один автомобиль) и "незадекларированных" автомобилей. И именно вчера в СМИ появилась информация о требованиях НАБУ к САПу с вручением Корчак подозрения", - отметила Корчак.
И напоследок Корчак добавила, что может ошибаться, "но все это" ограбление "чрезвычайно похоже на следственные действия".
Как сообщал УНН, 28 марта истек срок полномочий Натальи Корчак на должности председателя НАПК, которую она занимала два года. Новым председателем НАПК был избран член НАПК Александр Мангул.
Также отметим, что в ноябре 2017 года детектив НАБУ пришел к свекрови Корчак и пытался отобрать объяснения и вручить повестку.
Впоследствии ее свекровь заявила в полицию об этом инциденте, в связи с чем правоохранители открыли производство.