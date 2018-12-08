Квартиру свекрови Корчак обокрали

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак написала на своей странице в Facebook, что ее свекровь посетили "интеллигентные" грабители, украли только куртку. Но Корчак не исключила, что это могли быть следственные действия. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.