Корчак про НАЗК: із задоволенням перекладу "брємя слави"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила у Facebook, що з 28 березня спливає термін її повноважень на посаді голови НАЗК, тож вона “з великим задоволенням перекладе "брємя слави" на чужі плечі”, передає УНН.
“Всім, кому весь час заважала Корчак, її "неправомірні/неправильні/незаконні/непрофесійні" дії, гаражі, неподання у відставку, принциповість, "зв’язки з Народним фронтом", голос, зовнішність і т.п., хочу повідомити — у середу, 28 березня, спливає термін моїх повноважень як Голови НАЗК”, — повідомила Корчак.
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Також вона додала, що із задоволенням перекладе “брємя слави” на чужі плечі.
“Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюсь і з великим задоволенням "брємя слави" перекладу на чужі плечі,” — пояснила вона.
Крім того, вона висловила сподівання, що на позачерговому засіданні зможуть обрати нового голову Національного агентства.