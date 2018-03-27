Корчак о НАПК: с удовольствием передам "бремя славы"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак сообщила в Facebook, что с 28 марта истекает срок ее полномочий на посту главы НАПК, поэтому она "с большим удовольствием передаст "бремя славы" на чужие плечи", передает УНН.
"Всем, кому все время мешала Корчак, ее "неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные" действия, гаражи, непредставление в отставку, принципиальность, "связи с Народным фронтом", голос, внешность и т.п., хочу сообщить - в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК", - сообщила Корчак.
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Также она добавила, что с удовольствием переведет "бремя славы" на чужие плечи.
"Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" перекладу на чужие плечи", - пояснила она.
Кроме того, она выразила надежду, что на внеочередном заседании смогут избрать нового председателя Национального агентства.