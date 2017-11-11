Поліція відкрила провадження за порушення недоторканності житла свекрухи Корчак (доповнено)

"До Святошинського управління поліції Києва звернулася із заявою киянка та повідомила, що 10 листопада близько 18 години працівник НАБУ незаконно проник до її помешкання. За її зверненням слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять перевірку викладених у заяві фактів.

Як повідомляв УНН, свекруха голови НАЗК Наталії Корчак заявила до поліції щодо дій детектива НАБУ, який прийшов до неї у п'ятницю ввечері з повісткою.

Нагадаємо, у п'ятницю 10 листопада голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що до неї додому прийшли з обшуками.

Пізніше вона уточнила, що обшуків у її помешканні не проводили. Разом з тим вона додала, що до матері її чоловіка прийшов детектив, який намагався відібрати пояснення та вручити повістку.