Полиция открыла производство за нарушение неприкосновенности жилища свекрови Корчак (дополнено)

"В Святошинское управление полиции Киева обратилась с заявлением киевлянка и сообщила, что 10 ноября около 18 часов работник НАБУ незаконно проник в ее квартиру. По ее обращениею следователи начали досудебное расследование по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку изложенных в заявлении фактов.

Как сообщал УНН, свекровь председателя НАПК Натальи Корчак заявила в полицию о действиях детектива НАБУ, который пришел к ней в пятницу вечером с повесткой.

Напомним, в пятницу 10 ноября председатель НАПК Наталья Корчак заявила, что к ней домой пришли с обысками.

Позже она уточнила, что обысков в ее доме не проводили. Вместе с тем она добавила, что к матери ее мужа пришел детектив, который пытался отобрать объяснения и вручить повестку.