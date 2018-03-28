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НАЗК обрало нового голову

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрали члена НАЗК Олександра Мангула. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому позачерговому засіданні Агентства, передає кореспондент УНН.

Олександр Мангул став членом Національного агентства з питань запобігання корупції цього року, коли його призначив відповідним розпорядженням №31-р від 17 січня 2018 року Кабмін.

У НАЗК налічується п'ять членів. Днями голова Агентства Наталія Корчак повідомила, що 28 березня спливає термін її повноважень на посаді голови НАЗК, тож вона "з великим задоволенням перекладе "брємя слави" на чужі плечі".

Довідка УНН: Мангул Олександр Анатолійович народився 24 липня 1976 року у місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. У 1999 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію та здобув кваліфікацію економіста. У 2004 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію магістра державного управління. 

У період з 2000 по 2013 роки працював на різних посадах у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва – від головного спеціаліста до директора департаменту. З 2013 року по лютий 2014 року працював заступником голови правління ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій". З травня 2015 року по лютий 2018 року обіймав посаду голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області. ЗМІ та експерти називають його людиною Президента.

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