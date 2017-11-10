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Корчак: обшуку не було, детектив прийшов із повісткою до моєї свекрухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак роз'яснила, що обшуків у її помешканні не проводили. Разом з тим вона додала, що до матері її чоловіка прийшов детектив, який намагався відібрати пояснення та вручити повістку, передає УНН.

Зі слів Корчак, детектив НАБУ прийшов додому до її свекрухи у вечірній час, щоб вручити повістку. Він, за її словами, незаконно почав відбирати пояснення у матері її чоловіка.

"Згодом вона (матір - ред.) зателефонувала мені, щоб запитати, що робити... Їй показали повістку, вона щось розповіла, щось підписала, а потім - подзвонила", - додала Корчак.

За словами голови НАЗК, вони поїхали додому до свекрухи, куди уже прибула Нацполіція.

Як пояснив детектив НАБУ, полісменів викликали через те, що їх співробітника проти волі утримували у квартирі дві години.

Корчак не виключає, що повістка стосується провадження у рамках якого її викликали на допит у НАБУ.

Раніше Корчак заявила, що до неї додому прийшли з обшуками.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) допитало голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталію Корчак.

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