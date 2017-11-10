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Корчак: обыска не было, детектив пришел с повесткой к ​​моей свекрови

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак разъяснила, что обысков в ее доме не проводили. Вместе с тем она добавила, что к матери ее мужа пришел детектив, который пытался отобрать объяснения и вручить повестку, передает УНН.

По словам Корчак, детектив НАБУ пришел домой к ее свекрови в вечернее время, чтобы вручить повестку. Он, по ее словам, незаконно начал отбирать объяснения у матери ее мужа.

"Впоследствии она (мать - ред.) позвонила мне, чтобы спросить, что делать ... Ей показали повестку, она что-то рассказала, что-то подписала, а затем - позвонила", - добавила Корчак.

По словам главы НАПК, они поехали домой к свекрови, куда уже прибыла Нацполиция.

Как пояснил детектив НАБУ, полицейских вызвали из-за того, что их сотрудника против воли удерживали в квартире два часа.

Корчак не исключает, что повестка касается производства в рамках которого ее вызвали на допрос в НАБУ.

Ранее Корчак заявила, что к ней домой пришли с обысками.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) допросило главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталью Корчак.

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